Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Уралмаш» в Екатеринбурге примет саратовский «Автодор», казахстанская «Астана» встретится с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 17-2, Зенит – 17-2, УНИКС – 14-5, Локомотив-Кубань – 14-5, Пари Нижний Новгород – 10-9, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-14, МБА-МАИ – 5-14, Астана – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем