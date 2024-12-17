Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Уралмаш» в Екатеринбурге примет саратовский «Автодор», казахстанская «Астана» встретится с пермской «Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 17-2, Зенит – 17-2, УНИКС – 14-5, Локомотив-Кубань – 14-5, Пари Нижний Новгород – 10-9, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-14, МБА-МАИ – 5-14, Астана – 0-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.