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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Уралмаш» в Екатеринбурге примет саратовский «Автодор», казахстанская «Астана» встретится с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-2, Зенит – 17-2, УНИКС – 14-5, Локомотив-Кубань – 14-5, Пари Нижний Новгород – 10-9, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-14, МБА-МАИ – 5-14, Астана – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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