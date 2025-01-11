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Кэм Спенсер выбыл как минимум на 3 недели из-за перелома пальца

Кэм Спенсер пропустит как минимум три недели.

Новичок «Мемфиса» Кэм Спенсер получил перелом большого пальца левой руки и будет повторно обследован через три недели.

24-летний разыгрывающий травмировался во время тренировки с фарм-командой «Мемфиса» в G-лиге на этой неделе.

В 10 матчах НБА Спенсер набирал в среднем 4,0 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
logoМемфис
травмы
Кэм Спенсер
logoНБА
G-лига
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