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Маркус Смарт близок к возвращению после травмы пальца

Маркус Смарт близок к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Мемфиса» успешно восстанавливается после травмы пальца. Смарт не играет с 21 декабря из-за разрывы сухожилия указательного пальца правой руки.

«Гризлис» объявили, что состояние Смарта оценивается еженедельно.

На днях в состав «Мемфиса» вернулись Джа Морэнт, Десмонд Бэйн и Санти Альдама.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
logoМемфис
logoМаркус Смарт
травмы
logoНБА
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