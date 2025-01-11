Маркус Смарт близок к возвращению после травмы пальца
Маркус Смарт близок к возвращению в строй.
Разыгрывающий «Мемфиса» успешно восстанавливается после травмы пальца. Смарт не играет с 21 декабря из-за разрывы сухожилия указательного пальца правой руки.
«Гризлис» объявили, что состояние Смарта оценивается еженедельно.
На днях в состав «Мемфиса» вернулись Джа Морэнт, Десмонд Бэйн и Санти Альдама.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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