Маркус Смарт близок к возвращению после травмы пальца

Маркус Смарт близок к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Мемфиса » успешно восстанавливается после травмы пальца. Смарт не играет с 21 декабря из-за разрывы сухожилия указательного пальца правой руки.

«Гризлис» объявили, что состояние Смарта оценивается еженедельно.

На днях в состав «Мемфиса» вернулись Джа Морэнт, Десмонд Бэйн и Санти Альдама.