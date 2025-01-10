«Мемфис» подпишет двусторонний контракт с Зайоном Пуллином

Зайон Пуллин присоединится к «Гриззлис».

Защитник (23 года, 193 см) выступает в G-лиге за фарм-клуб «Майами ». На его счету 24,8 очка, 7,5 подбора и 7,7 передачи при 42,4% точности из-за дуги.

Для подписания игрока клуб отчислит 24-летнего центрового Колина Каслтона.