«Мемфис» подпишет двусторонний контракт с Зайоном Пуллином
Зайон Пуллин присоединится к «Гриззлис».
Защитник (23 года, 193 см) выступает в G-лиге за фарм-клуб «Майами». На его счету 24,8 очка, 7,5 подбора и 7,7 передачи при 42,4% точности из-за дуги.
Для подписания игрока клуб отчислит 24-летнего центрового Колина Каслтона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дрю Хилла
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