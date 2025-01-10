Име Удока: «Не показываем Шенгюну видео с Газолем, чтобы он стал лучше в защите. Странно, что Марку дали «Мистера замка»
Име Удока признался, что не считает Марка Газоля выдающимися игроком в защите.
Экс-центровой «Мемфиса» выиграл награду «Мистер замок» НБА в 2013 году, но был выбран только во вторую пятерку по игре в защите в том же сезоне.
По словам главного тренера «Хьюстона», команда не ставит испанца в пример центровому Алперену Шенгюну.
«Нет, мы не показывали Алпи видео с Газолем, Если я не ошибаюсь, он взял «Мистера замка» и не попал в первую пятерку в том же году. Дай бог памяти.
Это был странный сезон. Мне показалось немного странным, что Газоль получил приз. Я помню, как много играл против него в составе «Сан-Антонио». Ладно, давайте остановимся на этом», – заключил Удока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дрю Хилла
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