Име Удока: «Не показываем Шенгюну видео с Газолем, чтобы он стал лучше в защите. Странно, что Марку дали «Мистера замка»

Име Удока признался, что не считает Марка Газоля выдающимися игроком в защите.

Экс-центровой «Мемфиса » выиграл награду «Мистер замок» НБА в 2013 году, но был выбран только во вторую пятерку по игре в защите в том же сезоне.

По словам главного тренера «Хьюстона », команда не ставит испанца в пример центровому Алперену Шенгюну.

«Нет, мы не показывали Алпи видео с Газолем , Если я не ошибаюсь, он взял «Мистера замка» и не попал в первую пятерку в том же году. Дай бог памяти.

Это был странный сезон. Мне показалось немного странным, что Газоль получил приз. Я помню, как много играл против него в составе «Сан-Антонио». Ладно, давайте остановимся на этом», – заключил Удока.