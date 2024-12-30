Пол Джордж: «Раньше было больше принципиальных противостояний. Сейчас, если звезда травмирована, нет смысла идти на матч»
Пол Джордж порассуждал об интересе к НБА.
«Аналитика победила. Тренерам нужны трехочковые, лэй-апы или штрафные.
Многие фанаты НБА привыкли к старой НБА. Юные болельщики хотят видеть звезд. Сейчас много травм. Если звезда травмирована, они не будут смотреть.
Раньше было много принципиальных противостояний. Сейчас такого просто нет. Нет матчей, которые обязательны к просмотру из-за этого. Можно заявить, что были эпохи более жесткого, контактного баскетбола. Сейчас мы определенно более мастеровиты. Осталось добавить к этому элементы, которые снова сделают лигу интересной», – заключил форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Podcast P with Paul George в сети X
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