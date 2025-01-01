«Не смейте трогать еду, пока игроки не поели первыми». Пол Джордж рассказал, как Кевин Гарнетт установил правило на Матче всех звезд-2013

Кевин Гарнетт однажды отчитал сотрудников, которые подошли к еде раньше игроков.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж рассказал забавный инцидент во время Матча всех звезд 2013 года, когда Кевин Гарнетт отчитал сотрудников за то, что те подошли к еде раньше игроков.

«Забавная история. Как вы знаете, есть еда для игроков. Но персонал пошел и поел первым. Слухи дошли до Кевина Гарнетта, и он сказал: «Эй, слушайте. Ублюдки, не смейте трогать еду, пока мы, игроки, не поели первыми».

Он произнес это чертовски громко. Все затряслись. Боже, никто больше не притрагивался к еде, пока последний игрок не поест. Это было очень забавно, потому что он просто потребовал. Все дело в уважении», – рассказал Джордж.