Георгий Жбанов: «Играли во что хотели, как хотели, и «Локомотив‑Кубань» нас наказал за это»

Георгий Жбанов назвал причины поражения «Зенита» от «Локо».

— Тяжело говорить после такого поражения. Мы не придерживались плана на игру, который нам дал тренер. Играли во что хотели, как хотели, и «Локомотив‑Кубань» нас наказал за это.

— Что не так пошло в третьей четверти?

— Начали с трех‑четырех потерь подряд. Они убежали, забили, мы не смогли на это ответить. Из‑за этого сформировался разрыв в очках, они вырвались вперед, и мы уже на панике догоняли. Полностью провальная игра в нападении.

— В концовке казалось, что излишние эмоции приведут к драке. Вы контролировали эмоции?

— Я понимал, что игра уже не идет, что надо как‑то эмоционально взять верх над ними, поэтому я пытался вывести их из себя. Чуть‑чуть получилось, но не до конца. Будем драться дальше, — сказал защитник «Зенита».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 117:98.