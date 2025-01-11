НБА отложила матч «Атланта» – «Хьюстон» из-за гололеда
Матч между «Атлантой» и «Хьюстоном» перенесен.
НБА объявила о переносе матча «Атланта» – «Хьюстон», который должен был состояться в субботу, 11 января. Причиной решения стали тяжелые погодные условия и опасный гололед.
Ранее лига отложила две субботние игры – «Лейкерс» против «Сперс» на Crypto.com Arena и «Клипперс» – «Хорнетс» в Intuit Dome – из-за продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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