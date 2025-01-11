«Пеликанс» отстранили Зайона Уильямсона на один матч за нарушение командных правил

Зайон Уильямсон нарушил командный устав и получил наказание.

«Новый Орлеан » отстранил звездного форварда на один матч за нарушение командных правил.

По информации ESPN, Уильямсон опоздал на рейс в Филадельфию в четверг. «Пеликанс» пришлось некоторое время ожидать прибытия Уильямсона в аэропорт.

Общаясь с журналистами в пятницу вечером в Филадельфии, главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин сказал, что опоздание Уильямсона на рейс не было единичным инцидентом.

«Было несколько разных случаев, именно так мы пришли к данному решению», – сказал Грин.

Уильямсон пропустил победный матч в пятницу против «Сиксерс» (123:115) и вернется в состав «Пеликанс» в субботу перед воскресной встречей с «Селтикс» в Бостоне.