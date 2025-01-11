Йонас Валанчюнас о возможном обмене: «Все в руках Бога. И в руках генеральных менеджеров»

Йонас Валанчюнас высказался о слухах о его возможном обмене.

«Все в руках Бога. И в руках генеральных менеджеров – что они увидят, что они придумают. Это работа агентов.

Моя работа – на площадке. Я должен поднимать энергию игроков на скамейке запасных и усердно работать. Это моя работа. Работа агентов, генеральных менеджеров и президентов команд не на площадке. Я оставляю все это им», – сказал центровой «Вашингтона ».