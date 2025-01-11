Йонас Валанчюнас о возможном обмене: «Все в руках Бога. И в руках генеральных менеджеров»
Йонас Валанчюнас высказался о слухах о его возможном обмене.
«Все в руках Бога. И в руках генеральных менеджеров – что они увидят, что они придумают. Это работа агентов.
Моя работа – на площадке. Я должен поднимать энергию игроков на скамейке запасных и усердно работать. Это моя работа. Работа агентов, генеральных менеджеров и президентов команд не на площадке. Я оставляю все это им», – сказал центровой «Вашингтона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем