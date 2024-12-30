«Способен контролировать игру». Марк Дэйгнолт высоко оценивает новичка Аджая Митчелла
22-летний защитник установил рекорд карьеры, набрав 17 очков в матче против «Мемфиса», и добавил 3 передачи, 1 подбор и 1 перехват при 54% реализации с игры за 21 минуту на площадке.
«Еще один парень способный уверенно контролировать игру. Когда мяч у него в руках, он принимает очень правильные решения. Может набирать очки, бросать, попадать со средней дистанции, проходить к кольцу. Верно читает игру. Может играть с мячом и без мяча. У него очень динамичная манера», – описал новичка главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.
«Сразу заметно, что его хорошо научили играть. Он действует по ощущениям и поэтому обычно принимает верные решения. Когда у тебя есть это чувство баскетбола, ты можешь играть где угодно», – заявил защитник Шэй Гилджес-Александер.
Митчелл попал на 9-е место последнего рейтинга новичков НБА.
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