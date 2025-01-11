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Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Арис», ПАОК против «Паниониоса»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Промитеас» примет «Арис», ПАОК сыграет с «Паниониосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, АЕК – 7-6, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Кардицас – 7-6, Паниониос – 6-7, Перистери – 5-8, Лаврион – 4-9, Арис – 4-9, Марусси – 3-10,  Колоссос – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoМарусси
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