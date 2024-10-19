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Чемпионат Греции. «Арис» – «Промитеас», «Паниониос» против ПАОКа

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис» примет «Промитеас», «Паниониос» сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, АЕК – 2-0, Промитеас – 2-0, Паниониос – 1-1, ПАОК – 1-1, Марусси – 1-1, Перистери – 1-1, Лаврион – 0-2, Арис – 0-2, Колоссос – 0-2, Кардицас – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАрис
logoПАОК
logoчемпионат Греции
logoМарусси
logoПаниониос
logoПеристери
logoПромитеас
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