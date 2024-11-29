Лианджело Болл: «Хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА»

Лианджело Болл все еще мечтает о попадании в НБА.

«Я пытаюсь это сделать, хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА . Поэтому пытаюсь попасть в Лигу развития.

У меня есть варианты в зарубежных лигах, мне звонят, предлагают. Я рассматриваю все опции, но сперва все же хочу попробовать оказаться в Лиге развития НБА», – заявил старший из братьев Боллов.

26-летний Лианджело ранее играл за фарм-команду «Хорнетс». Ламело Болл является ведущим игроком клуба из Северной Каролины.