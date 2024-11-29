Лианджело Болл: «Хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА»
Лианджело Болл все еще мечтает о попадании в НБА.
«Я пытаюсь это сделать, хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА. Поэтому пытаюсь попасть в Лигу развития.
У меня есть варианты в зарубежных лигах, мне звонят, предлагают. Я рассматриваю все опции, но сперва все же хочу попробовать оказаться в Лиге развития НБА», – заявил старший из братьев Боллов.
26-летний Лианджело ранее играл за фарм-команду «Хорнетс». Ламело Болл является ведущим игроком клуба из Северной Каролины.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Энджел Риз
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