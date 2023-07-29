Патрику Беверли не понравился пост Стивена Эй Смита, в котором спрашивается, можно ли считать Ким Кардашьян «проституткой»

Теги светская хроника Филадельфия НБА Патрик Беверли соцсети Стивен Эй Смит Ким Кардашьян Баскетбол

В пятницу известный телеведущий Стивен Эй Смит провел шоу из Лас-Вегаса. Для продвижения программы Смит опубликовал спорный пост, в котором упоминалось имя ТВ-звезды Ким Кардашьян.

Стивен Эй поинтересовался в своем твите, является ли Кардашьян «проституткой», что встретило негативную реакцию со стороны игрока «Филадельфии» Патрика Беверли.

«Это не круто. У нее есть дети. Не должно быть ни упоминания этого слова, ни самой темы», – написал Беверли.

Выпад Смита был отсылкой к словам консервативной активистки Кэндис Оуэнс, которая ранее назвала Кардашьян «проституткой», а ее мать Крис Дженнер – «сутенершей». Журналист напомнил об этом случае, а также отдельно ответил Беверли.

«Можно назвать это опиской, брат. Ты абсолютно прав. Все исправляется прямо сейчас, пока мы говорим. Отдельно отмечу, что не думаю о Ким Кардашян таким образом, и никогда не буду говорить о ней или о какой-либо другой женщине в таком тоне», – написал журналист.

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6 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Локоть Артеста
Так это ж правда. Наличие детей не мешает ей скакать от одного мужика к другому. Причем вся семейка этим промышляет.
сейчас то она богаче большинство мужиков на которых прыгает
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За Валенсию с 1999
Ответ <~Inter~>
сейчас то она богаче большинство мужиков на которых прыгает
И что? Натуру не изменить
+1
0
+1
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quznez
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Insamo217
у порноактрис тоже есть дети и что?
+1
-1
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