Антон Понкрашов: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС поборются за чемпионство в Единой лиге ВТБ»

Антон Понкрашов назвал фаворитов сезона Единой лиги ВТБ.

– Как считаете, ЦСКА и «Зенит» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

– Наверное, не совсем правильно говорить, что они стали сильнее, хотя плюс ЦСКА, что москвичи сохранили состав и сделали точечные усиления. На сегодняшний день они показывают один из лучших баскетболов.

«Зенит» наоборот прилично обновился, но новички выглядят очень хорошо. В целом, команда тоже показывает интересный баскетбол. Будет очень приятно наблюдать за этими командами. Итоговую оценку сможем дать после окончания сезона. Сейчас пока это только рассуждение

– Многие считают фаворитами этого сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит». Вы согласны?

– Да, но я бы добавил сюда УНИКС , потому что казанцы показывают баскетбол высочайшего класса. Наверное, эти три команды поборются за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Сможет ли удивить «Локомотив‑Кубань »? Мне кажется, все сведется к полуфинальным сериям, где мы уже сможем определить финалиста.