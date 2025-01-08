Антон Понкрашов: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС поборются за чемпионство в Единой лиге ВТБ»
– Как считаете, ЦСКА и «Зенит» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном?
– Наверное, не совсем правильно говорить, что они стали сильнее, хотя плюс ЦСКА, что москвичи сохранили состав и сделали точечные усиления. На сегодняшний день они показывают один из лучших баскетболов.
«Зенит» наоборот прилично обновился, но новички выглядят очень хорошо. В целом, команда тоже показывает интересный баскетбол. Будет очень приятно наблюдать за этими командами. Итоговую оценку сможем дать после окончания сезона. Сейчас пока это только рассуждение
– Многие считают фаворитами этого сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит». Вы согласны?
– Да, но я бы добавил сюда УНИКС, потому что казанцы показывают баскетбол высочайшего класса. Наверное, эти три команды поборются за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Сможет ли удивить «Локомотив‑Кубань»? Мне кажется, все сведется к полуфинальным сериям, где мы уже сможем определить финалиста.
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