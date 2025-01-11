Джейсон Тейтум о критическом высказывании Дженнингса: «Я не зол и не удивлен. Такие вещи случаются, когда являешься одним из лучших в НБА»

Джейсон Тейтум прокомментировал критическое высказывание Брэндона Дженнингса.

Бывший игрок НБА в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса предположил, что Тейтум является самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс».

«Я не зол. Вчера у меня было свободное время, чтобы спокойно все оценить.

Удивлен ли я? Нет. Такие вещи случаются, когда являешься одним из лучших в НБА . Чем большего вы добиваетесь, тем больше у людей появляется возможностей придираться к чему-то. Если бы я не был тем, кем являюсь, люди, вероятно, не говорили бы обо мне так много. И я не первая суперзвезда в истории лиги, которая сталкивается с подобным. Это сопутствующая история», – считает лидер «Бостона ».