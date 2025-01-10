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  • Джо Маззулла считает, что Дженнингс нарывается на неприятности, называя Тейтума «самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс»
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Джо Маззулла считает, что Дженнингс нарывается на неприятности, называя Тейтума «самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс»

Джо Маззулла отреагировал на критику Брэндона Дженнинга в адрес Тейтума .

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena» высказал спорное замечание о форварде «Бостона», спросив, не является ли Тейтум самой слабохарактерной суперзвездой в истории клуба, а также почему MVP финальной серии стал Джейлен Браун, а не Джейсон.

Главный тренер «Селтикс» в фирменном силе отреагировал на высказывание экс-игрока НБА, намекнув, что за такие слова можно нарваться на драку.

«Первая мысль была, что вот в такой ситуации ты используешь одну из своих монет. Это монета», – заявил Маззулла.

Упоминание Маззуллой монеты является отсылкой к его октябрьскому интервью, когда он сказал, что НБА должна выдавать игрокам пять монет для выкупа в течение сезона на случай, если они хотят подраться.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoДжо Маззулла
logoБрэндон Дженнингс
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
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