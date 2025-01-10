Джо Маззулла считает, что Дженнингс нарывается на неприятности, называя Тейтума «самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс»
Джо Маззулла отреагировал на критику Брэндона Дженнинга в адрес Тейтума .
Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena» высказал спорное замечание о форварде «Бостона», спросив, не является ли Тейтум самой слабохарактерной суперзвездой в истории клуба, а также почему MVP финальной серии стал Джейлен Браун, а не Джейсон.
Главный тренер «Селтикс» в фирменном силе отреагировал на высказывание экс-игрока НБА, намекнув, что за такие слова можно нарваться на драку.
«Первая мысль была, что вот в такой ситуации ты используешь одну из своих монет. Это монета», – заявил Маззулла.
Упоминание Маззуллой монеты является отсылкой к его октябрьскому интервью, когда он сказал, что НБА должна выдавать игрокам пять монет для выкупа в течение сезона на случай, если они хотят подраться.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем