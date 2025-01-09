«Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс». Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса
Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса.
Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena» высказал спорное замечание о форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме, спросив, не является ли Тейтум самой слабохарактерной суперзвездой в истории клуба, а также почему MVP финальной серии стал Джейлен Браун, а не Тейтум.
Тейтум отреагировал на слова Дженнингса, опубликовав свои фотографии и видео с саркастической подписью «Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс».
«Вот энергия, которая мне нужна! Я буду в Бостоне в мае и июне, мне нужны все три кубка. Ты понимаешь, что я имею в виду», – написал в разделе комментариев Дженнингс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем