«Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс». Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса

Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса.

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena» высказал спорное замечание о форварде «Бостона » Джейсоне Тейтуме , спросив, не является ли Тейтум самой слабохарактерной суперзвездой в истории клуба, а также почему MVP финальной серии стал Джейлен Браун, а не Тейтум.

Тейтум отреагировал на слова Дженнингса, опубликовав свои фотографии и видео с саркастической подписью «Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс».

«Вот энергия, которая мне нужна! Я буду в Бостоне в мае и июне, мне нужны все три кубка. Ты понимаешь, что я имею в виду», – написал в разделе комментариев Дженнингс.