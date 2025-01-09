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«Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс». Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса

Джейсон Тейтум отреагировал на критику Брэндона Дженнингса.

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena» высказал спорное замечание о форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме, спросив, не является ли Тейтум самой слабохарактерной суперзвездой в истории клуба, а также почему MVP финальной серии стал Джейлен Браун, а не Тейтум.

Тейтум отреагировал на слова Дженнингса, опубликовав свои фотографии и видео с саркастической подписью «Самая слабохарактерная суперзвезда в истории «Селтикс».

«Вот энергия, которая мне нужна! Я буду в Бостоне в мае и июне, мне нужны все три кубка. Ты понимаешь, что я имею в виду», – написал в разделе комментариев Дженнингс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoДжейсон Тейтум
logoБрэндон Дженнингс
logoБостон
Баскетбол - фото
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