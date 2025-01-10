Брэдли Бил о ситуации в «Финиксе»: «Вера в бога помогает мне справиться со всем»

Брэдли Бил прокомментировал свое место в ротации и слухи об обмене.

Звездный защитник был переведен на скамейку запасных. «Финикс » и Джимми Батлер проявляли интерес к сотрудничеству друг с другом.

«Все это просто отвлекало меня. Но не слишком обременило. Люди всегда будут шуметь, высказывать свое мнение.

Для меня важна вера в бога. Первое послание к Коринфянам 15:58. Это помогает мне справляться со всем происходящим. Я в мире с окружающим, я всем доволен. Иногда что-то случается, ты с чем-то сталкиваешься. Но надо заниматься тем, что можешь контролировать. И оставаться позитивным каждый день», – заключил Бил.

Защитник набрал 25 очков, 7 подборов и 3 перехвата за 33 минуты в победной игре с «Атлантой» (123:115).