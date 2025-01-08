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Агент Брэдли Била: «Мы не обсуждаем обмен ни с «Санз», ни с другими командами»

Агент Брэдли Била прокомментировал слухи по поводу игрока «Санз».

В контракте защитника есть опция, позволяющая ему отказаться от обмена в другую команду.

По словам агента Марка Бартельстейна, он не обсуждал ни с кем возможные действия Била в случае, если «Финикс» найдет вариант обмена звезды НБА.

Мы не обсуждаем обмен ни с «Санз», ни с другими командами.

Брэдли сконцентрирован исключительно на том, чтобы помочь команде преодолеть неудачный отрезок», – заявил Бартельстейн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
Марк Бартельстейн
logoФиникс
logoБрэдли Бил
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