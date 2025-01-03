«Город получит своего безумца на площадке». Хосе Альварадо готов вернуться в состав «Пеликанс»

Хосе Альварадо закончил реабилитацию.

Защитник «Нового Орлеана» планирует вернуться в игру после 23-матчевого отсутствия во встрече с «Вашингтоном ».

Альварадо провел 11 игр в этом чемпионате, набирая 10,7 очка, 4,5 передачи и 1,5 перехвата, после чего выбыл с растяжением мышц задней поверхности бедра.

«Завтра точно сыграю. Никаких сомнений, воодушевлен возможностью снова надеть форму и играть в баскетбол.

Вы снова увидите безумца на площадке. Надеюсь, что город скучал по мне. Он получит все это завтра», – заявил баскетболист.