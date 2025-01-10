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Представитель НБА Майк Басс опроверг контакт Адама Сильвера и Дуайта Ховарда по поводу сообщения «свободу Палестине»

НБА отрицает свою роль в истории Дуайта Ховарда.

Бывший центровой НБА рассказал об отрицательной реакции лиги на сообщение «свободу Палестине» в соцсетях, заявив о разговоре по этому поводу с комиссионером Адамом Сильвером. История, по словам баскетболиста, относилась к периоды игры в «Хьюстоне» (2013-2016 года) и повлияла на его дальнейшую карьеру.

Представитель НБА Майк Басс отреагировал на заявления Ховарда, распространив письмо, отрицающее какие-либо контакты Сильвера с игроком по этому поводу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
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logoАдам Сильвер
logoНБА
logoХьюстон
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