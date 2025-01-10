Представитель НБА Майк Басс опроверг контакт Адама Сильвера и Дуайта Ховарда по поводу сообщения «свободу Палестине»

НБА отрицает свою роль в истории Дуайта Ховарда.

Бывший центровой НБА рассказал об отрицательной реакции лиги на сообщение «свободу Палестине» в соцсетях, заявив о разговоре по этому поводу с комиссионером Адамом Сильвером . История, по словам баскетболиста, относилась к периоды игры в «Хьюстоне » (2013-2016 года) и повлияла на его дальнейшую карьеру.

Представитель НБА Майк Басс отреагировал на заявления Ховарда , распространив письмо, отрицающее какие-либо контакты Сильвера с игроком по этому поводу.