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«Майами» отчислил Нассира Литтла

«Майами» расстался с Нассиром Литтлом перед началом регулярки.

«Хит» объявил об отчислении из состава легкого форварда Нассира Литтла (24 года, 198 см), разыгрывающих Зайона Пуллина (23 года, 193 см) и Айзейи Стивенса (23 года, 183 см), а также тяжелого форварда Уоррена Вашингтона (24 года, 213 см).

Литтл присоединился к «Майами» в сентябре. В прошлом сезоне форвард выступал за «Финикс», набирая в среднем 3,4 очка и 1,7 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Майами» в соцсети X
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Айзейя Стивенс
Зайон Пуллин
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