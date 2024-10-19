«Майами» отчислил Нассира Литтла

«Майами» расстался с Нассиром Литтлом перед началом регулярки.

«Хит» объявил об отчислении из состава легкого форварда Нассира Литтла (24 года, 198 см), разыгрывающих Зайона Пуллина (23 года, 193 см) и Айзейи Стивенса (23 года, 183 см), а также тяжелого форварда Уоррена Вашингтона (24 года, 213 см).

Литтл присоединился к «Майами » в сентябре. В прошлом сезоне форвард выступал за «Финикс», набирая в среднем 3,4 очка и 1,7 подбора.