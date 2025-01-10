Итальянский клуб «Трапани Шарк» заинтересован в аренде Даме Сарра

Даме Сарр получает недостаточно игрового времени в «Барселоне».

Претендент на выбор в 1-м раунде драфта-2025 НБА выходил на 4 минуты в среднем в 8 матчах Евролиги, набирая 1,4 очка, и на 8 минут в 6 матчах чемпионата Испании.

Интерес в услугах 18-летнего защитника (198 см) выразил «Трапани Шарк». Команда идет на 3-м месте в чемпионате Италии с результатом 10-4 и готова взять молодого итальянского баскетболиста в аренду.