Тайлер Хирро: «Стараюсь добиться распределения бросков, как у Стефа Карри»

Тайлер Хирро адаптировал свою игру.

Защитник «Майами » претендует на попадание на Матч всех звезд в этом году.

«Мне кажется, что мое телосложение и стиль игры немного напоминают Стефа Карри . Так что я стараюсь добиться такого же распределения своих бросков.

Он, разумеется, много бросает из-за дуги, кроме этого рассчитывает на проходы к кольцу и штрафные. Стараюсь, чтобы моя игра напоминала нечто подобное», – заключил баскетболист.

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