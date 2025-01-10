Тайлер Хирро: «Стараюсь добиться распределения бросков, как у Стефа Карри»
Тайлер Хирро адаптировал свою игру.
Защитник «Майами» претендует на попадание на Матч всех звезд в этом году.
«Мне кажется, что мое телосложение и стиль игры немного напоминают Стефа Карри. Так что я стараюсь добиться такого же распределения своих бросков.
Он, разумеется, много бросает из-за дуги, кроме этого рассчитывает на проходы к кольцу и штрафные. Стараюсь, чтобы моя игра напоминала нечто подобное», – заключил баскетболист.
Сезон-2023/24
Сезон-2024/25
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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