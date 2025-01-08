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Стефен Карри: «Два подряд провальных матча. Мы попытаемся с этим разобраться, но пока что у меня нет ответа»

Стефен Карри отреагировал на разгром от «Майами».

«Хит» проводили второй матч за два дня и победили в Сан-Франциско со счетом 114:98.

«Эмоции не самые приятные. Мы все очень злые. 

Мы пытаемся понять, что происходит. Все в раздевалке находятся в поиске решения, пытаются понять, что не так, почему мы не можем начинать матчи лучше. По ходу матчей случаются отрезки, когда мы вроде бы начинаем подтягиваться, но не получается стабильно сыграть в защите, несколько раз подряд останавливать соперника. Неудачные владения на чужой половине негативно влияют на нашу уверенность, отношение и общую атмосферу.

Многое идет не так, но что с этим делать, как реагировать? Нужно всерьез задуматься, копнуть глубоко, разбираться, верить, что мы хорошая команда. Нужно перестать говорить об этом и начать работать над этим.

Как нам улучшить игру в нападении? Честно говоря, я понятия не имею.

Два подряд провальных матча. Мы попытаемся с этим разобраться, но пока что у меня нет ответа», – заявил лидер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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