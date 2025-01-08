Стефен Карри: «Два подряд провальных матча. Мы попытаемся с этим разобраться, но пока что у меня нет ответа»
«Хит» проводили второй матч за два дня и победили в Сан-Франциско со счетом 114:98.
«Эмоции не самые приятные. Мы все очень злые.
Мы пытаемся понять, что происходит. Все в раздевалке находятся в поиске решения, пытаются понять, что не так, почему мы не можем начинать матчи лучше. По ходу матчей случаются отрезки, когда мы вроде бы начинаем подтягиваться, но не получается стабильно сыграть в защите, несколько раз подряд останавливать соперника. Неудачные владения на чужой половине негативно влияют на нашу уверенность, отношение и общую атмосферу.
Многое идет не так, но что с этим делать, как реагировать? Нужно всерьез задуматься, копнуть глубоко, разбираться, верить, что мы хорошая команда. Нужно перестать говорить об этом и начать работать над этим.
Как нам улучшить игру в нападении? Честно говоря, я понятия не имею.
Два подряд провальных матча. Мы попытаемся с этим разобраться, но пока что у меня нет ответа», – заявил лидер «воинов».
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