1

Эррик Макколлум стал игроком «Фенербахче»

«Фенербахче» подписал экс-игрока Единой лиги ВТБ.

Турецкий клуб объявил о переходе защитника Эррика Макколлума (36 лет, 188 см).

«Фенер» подписал американца до конца сезона-24/25 на фоне непростой ситуации с травмированными.

Макколлум начинал сезон в «Каршияке», набирая в турецкой лиге по 16,0 очка, 2,2 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fenerbahce.org
logoКаршияка
возможные переходы
Эррик Макколлум
logoчемпионат Турции
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Турецкая «Каршияка» лишилась Макколлума, Бутсьеля и Уэбба из-за проблем с финансированием
3 января, 15:12
«Фенербахче» намерен расстаться с Бобаном Марьяновичем. У клуба есть опция расторжения в контракте
423 декабря 2024, 09:27
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» – «Реал», «Црвена Звезда» сыграет с «Парижем» и другие матчи
43 минуты назад
Победившая команда на Матче звезд Лиги ВТБ получит приз 5 миллионов рублей
51 минуту назад
Игрок «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что пронес девушку в отель в чемодане накануне игры
27сегодня, 10:23Фото
Джо Маззулла считает, что Дженнингс нарывается на неприятности, называя Тейтума «самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс»
14сегодня, 09:58
Чарльз Баркли о желании «Санз» выменять Батлера: «Девин Букер слишком милый»
7сегодня, 09:29
Юсуф Нуркич о пропуске матча по решению тренера: «Без комментариев»
5сегодня, 09:19
«Решили попробовать вариант с Пламли и Игодаро». «Санз» не выпускали Нуркича в матче с «Хоукс» по решению тренера
1сегодня, 08:57
«Лейкерс» о переносе матча с «Хорнетс» из-за пожара: «Сегодня мы должны сосредоточиться на том, что важнее всего»
сегодня, 08:28
Пэт Райли о «Культуре «Хит»: «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Игроки должны отдавать клубу то, что у них есть»
20сегодня, 08:10
Име Удока: «Не показываем Шенгюну видео с Газолем, чтобы он стал лучше в защите. Странно, что Марку дали «Мистера замка»
14сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк»
22 минуты назад
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Цибоной»
25 минут назад
Блэйк Гриффин об отказе от подписания контракта с чемпионским «Бостоном»: «Выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу»
129 минут назад
«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА
сегодня, 07:13
Президент «Уралмаша» – о причинах расставания с Джонни О’Брайантом: «У него лишний вес, и он не так сильно хотел тренироваться»
1вчера, 17:54
Тимофей Мозгов: «До района, где мы живем, пожары довольно далеко»
1вчера, 16:48
Валерий Лиходей стал игроком грозненского «Динамо»
вчера, 15:51
«Индиане» придется отдать Беннедикта Матурина или Джараса Уокера, если она хочет приобрести Кэма Джонсона
6вчера, 15:35
Самсон Руженцев забросил невероятный мяч из-за щита в матче Кубка России
вчера, 14:06Видео
Майк Дом выбыл как минимум на месяц из-за травмы
вчера, 13:20
Рекомендуем