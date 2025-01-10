Эррик Макколлум стал игроком «Фенербахче»
«Фенербахче» подписал экс-игрока Единой лиги ВТБ.
Турецкий клуб объявил о переходе защитника Эррика Макколлума (36 лет, 188 см).
«Фенер» подписал американца до конца сезона-24/25 на фоне непростой ситуации с травмированными.
Макколлум начинал сезон в «Каршияке», набирая в турецкой лиге по 16,0 очка, 2,2 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fenerbahce.org
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