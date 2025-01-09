Юсуф Нуркич о ситуации в «Финиксе»: «Буду профессионалом. Не хочу создавать проблемы одноклубникам и организации»
Юсуф Нуркич прокомментировал свое положение в команде.
Центрового перевели на скамейку. По информации источников, команда ищет возможность обменять баскетболиста.
«Я уже давно в лиге, разумеется, никому нет дела до всего этого. В данный момент единственный выбор для меня – это оставаться профессионалом и продолжать работу.
Не хочу создавать проблемы одноклубникам или организации. Буду делать то, чего от меня требуют. Контролировать то, что мне под силу.
Эта ситуация не напоминает мне обмен из «Денвера». Я гораздо более зрелый, играл с большими звездами в «Портленде». Это многому меня научило с точки зрения реакций на возможные ситуации. Все остальное – за пределами моего контроля», – заключил центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
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