Юсуф Нуркич о ситуации в «Финиксе»: «Буду профессионалом. Не хочу создавать проблемы одноклубникам и организации»

Юсуф Нуркич прокомментировал свое положение в команде.

Центрового перевели на скамейку. По информации источников, команда ищет возможность обменять баскетболиста.

«Я уже давно в лиге, разумеется, никому нет дела до всего этого. В данный момент единственный выбор для меня – это оставаться профессионалом и продолжать работу.

Не хочу создавать проблемы одноклубникам или организации. Буду делать то, чего от меня требуют. Контролировать то, что мне под силу.

Эта ситуация не напоминает мне обмен из «Денвера ». Я гораздо более зрелый, играл с большими звездами в «Портленде ». Это многому меня научило с точки зрения реакций на возможные ситуации. Все остальное – за пределами моего контроля», – заключил центровой.