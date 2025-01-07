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Майк Буденхольцер о переводе Била и Нуркича на скамейку запасных: «Нам кажется, что нужно что-то менять»

Майк Буденхольцер объяснил перевод Брэдли Била и Юсуфа Нуркича на скамейку.

«Нам просто кажется, что нужно что-то менять. В течение 48-минутного матча вы должны выяснить свои лучшие комбинации, свои лучшие способы добиться успеха. Бил и Нуркич – два важных для нас игрока, два очень хороших игрока, нам просто кажется, что нужно что-то менять.

Они показали себя как профессионалы. Поговорил с каждым из них индивидуально. Они хотят лучшего для команды. Большое им уважение и признательность», – сказал главный тренер «Финикса».

Бил и Нуркич вышли со скамейки запасных в победном матче против «Филадельфии» (109:99).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Arizona Republic Дуэйна Рэнкина в соцсети X
logoФиникс
logoЮсуф Нуркич
logoМайк Буденхольцер
logoНБА
logoФиладельфия
logoБрэдли Бил
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