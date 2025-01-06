«Финикс» переведет Брэдли Била и Юсуфа Нуркича на скамейку

«Санз» готовят важные перестановки в составе.

«Финикс » переведет защитника Брэдли Била и центрового Юсуфа Нуркича на скамейку. Их места займут Райан Данн и Мэйсон Пламли .

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, решение принято на фоне серии из четырех поражений и трений в раздевалке.

Изменения вступят в силу в понедельник, когда команда сыграет с «Филадельфией».