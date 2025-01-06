«Финикс» переведет Брэдли Била и Юсуфа Нуркича на скамейку
«Санз» готовят важные перестановки в составе.
«Финикс» переведет защитника Брэдли Била и центрового Юсуфа Нуркича на скамейку. Их места займут Райан Данн и Мэйсон Пламли.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, решение принято на фоне серии из четырех поражений и трений в раздевалке.
Изменения вступят в силу в понедельник, когда команда сыграет с «Филадельфией».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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