Дариус Гарлэнд набрал 39 очков и 8 передач, «Кливленд» справился с «Милуоки» и повторил лучший старт в своей истории (8-0)
«Кливленд» продолжил победную серию, одолев «Милуоки» со счетом 116:114.
В составе «Кавальерс» разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 39 очков и 8 передач.
За 35 минут Гарлэнд реализовал 15 из 22 с игры, включая 7 из 11 с дальней дистанции.
У «Кливленда» повторение лучшего старта в клубной истории – 8-0. Ранее подобную серию «Кэвз» выдали в сезоне-76/77.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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