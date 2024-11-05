Дариус Гарлэнд набрал 39 очков и 8 передач, «Кливленд» справился с «Милуоки» и повторил лучший старт в своей истории (8-0)

«Кливленд» продолжил победную серию, одолев «Милуоки» со счетом 116:114.

В составе «Кавальерс» разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 39 очков и 8 передач.

За 35 минут Гарлэнд реализовал 15 из 22 с игры, включая 7 из 11 с дальней дистанции.

У «Кливленда » повторение лучшего старта в клубной истории – 8-0. Ранее подобную серию «Кэвз» выдали в сезоне-76/77.