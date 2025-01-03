33+8+9 от Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить в матче с «Миннесотой»
Джейсон Тейтум отличился в игре с «Тимбервулвз» (118:115).
На счету форварда «Селтикс» 33 очка, 8 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 13 точных из 27 бросков с игры, 6 из 17 трехочковых и 1 из 2 штрафных.
Защитник Деррик Уайт добавил 26 очков, забросив 5 из 10 трехочковых.
Со стороны оппонента форвард Джулиус Рэндл лидировал по результативности, набрав 27 очков, 8 подборов и 7 передач при 5 точных из 7 бросков из-за дуги.
Защитник Энтони Эдвардс упустил возможность перевести игру в овертайм, смазав дальний бросок на последних секундах встречи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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