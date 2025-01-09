В Лос-Анджелесе сгорел дом Джей Джей Редика
Джей Джей Редик потерял дом из-за лесных пожаров.
Лесной пожар в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дом главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.
Ранее сообщалось, что в районе, где проживает Редик с семьей, утром 7 января возник пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Семья Редика попала в число эвакуированных.
Матч между «Лейкерс» и «Шарлотт», который должен был состояться сегодня на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе, отложен из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес.
В Калифорнии из‑за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы десятки тысяч жителей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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