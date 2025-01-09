Матч между «Лейкерс» и «Шарлотт» отложен из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес

Матч «Лейкерс» – «Шарлотт» отложен из-за пожаров.

НБА объявила о переносе матча «Лейкерс» – «Шарлотт», который должен был состояться сегодня на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе. Причиной переноса встречи стали лесные пожары в округе Лос-Анджелес. Новая дата матча будет объявлена позже.

В Калифорнии из‑за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы десятки тысяч жителей.

Природное бедствие уже затронуло семьи Джей Джей Редика, Кавая Ленарда и Стива Керра.