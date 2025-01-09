Майк Дом выбыл как минимум на месяц из-за травмы
Майк Дом пропустит как минимум один месяц из-за травмы.
Главный тренер «Црвены Звезды» подтвердил, что тяжелый форвард выбыл как минимум на месяц из-за артроскопической операции.
«У нас проблема с Майком Домом. Вчера ему сделали артроскопию. Мы проконсультируемся с врачами, но он будет отсутствовать как минимум месяц», — отметил тренер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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