Майк Дом выбыл как минимум на месяц из-за травмы

Майк Дом пропустит как минимум один месяц из-за травмы.

Главный тренер «Црвены Звезды » подтвердил, что тяжелый форвард выбыл как минимум на месяц из-за артроскопической операции.

«У нас проблема с Майком Домом. Вчера ему сделали артроскопию. Мы проконсультируемся с врачами, но он будет отсутствовать как минимум месяц», — отметил тренер.