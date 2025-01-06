Яннис Сферопулос и «Црвена Звезда» продлят контракт до 2027 года
Яннис Сферопулос продолжит тренировать «Црвену Звезду».
Греческий специалист и сербский клуб продлят контракт до 2027 года.
В своем первом полноценном сезоне после смены Душко Ивановича по ходу минувшего розыгрыша Сферопулос пока что обеспечил «Звезде» лучший результат в Евролиге с 2017 года: команда из Белграда занимает 6-е место в турнирной таблице с показателем 11-8.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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