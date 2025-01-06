0

Яннис Сферопулос и «Црвена Звезда» продлят контракт до 2027 года

Яннис Сферопулос продолжит тренировать «Црвену Звезду».

Греческий специалист и сербский клуб продлят контракт до 2027 года.

В своем первом полноценном сезоне после смены Душко Ивановича по ходу минувшего розыгрыша Сферопулос пока что обеспечил «Звезде» лучший результат в Евролиге с 2017 года: команда из Белграда занимает 6-е место в турнирной таблице с показателем 11-8.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЦрвена Звезда
Яннис Сферопулос
logoАдриатическая лига
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айзейя Кэнан: «Потерял трех близких людей за один месяц»
29 декабря 2024, 18:05
Джон Браун проходит обследование в Белграде для подписания контракта с «Црвеной Звездой»
7 декабря 2024, 20:21
Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»
12 декабря 2024, 05:45
Рекомендуем
Главные новости
Девин Букер о серии из четырех поражений у «Санз»: «Черт, настроение в команде не самое хорошее»
7 минут назад
Демаркус Казинс о Вембаньяме: «Как минимум, он станет величайшим игроком защитного плана всех времен»
15 минут назад
Леброн Джеймс считает, что игроки НБА специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс»
16сегодня, 16:18
НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
11сегодня, 15:55
Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года
1сегодня, 15:45
«Финикс» готов предложить Джимми Батлеру выгодное продление контракта
61сегодня, 12:15
Бывшая сотрудница Fox Sports обвинила Скипа Бэйлесса в сексуальных домогательствах
20сегодня, 10:37
Джален Рейнольдс и Джеремайя Мартин – в Топ-10 моментов игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 10:12Видео
Леброн пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей «Лейкерс» в матче с «Рокетс», но судья не отреагировал
13сегодня, 09:20Видео
«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Тофаш», «Яловаспор» сыграет с «Дарушафакой»
47 минут назад
ACB. «Баскония» сыграет с «Реалом»
51 минуту назад
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
сегодня, 16:07
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
сегодня, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
1сегодня, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
3сегодня, 11:17
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
1сегодня, 08:15
Чемпионат Италии. 28 очков Брукса помогли «Милану» разгромить «Пистою», «Реджо-Эмилия» уступила «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:51
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Дубай», «Црвена Звезда» разгромила ФМП и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. 32 очка Мартина помогли «Бешикташу» победить «Анадолу Эфес», «Каршияка» уступила «Фенербахче»
вчера, 19:45
Рекомендуем