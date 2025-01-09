Кейд Каннингем: «Преодоление трудностей приносит особенное удовлетворение. Детройт заслуживает успешную команду»
«Особенное удовлетворение приносит то, ради чего приходится трудиться. Не хотел бы оказаться где-либо помимо Детройта. Город заслуживает успешную команду. И я хочу быть ее частью.
Быть одной из последних команд в лиге было тяжело в целом. Проигрывать всегда тяжело. Наша серия из 28 поражений осталась в прошлом. Она помогает ценить то, чего мы достигли сейчас.
Иногда я винил себя. Пытался понять, что еще я могу сделать, как могу помочь команде побеждать.
Было сложно, постоянно новые системы, новые комбинации и сигналы. Новые лица, имена каждый год. Пришлось стать крепче и выносливее ментально и эмоционально.
Я полностью вложился в эту команду с первого дня. Серия поражений только укрепила эту уверенность. Город принял меня и мою семью очень тепло, это было для меня очень важно.
Теперь я хочу стать частью победной культуры. Открыть свою главу в истории города», – заключил разыгрывающий.
После победы над «Бруклином» (113:98) «Пистонс» добились положительного соотношения побед и поражений. Команда занимает 8-е место на Востоке с результатом 19-18.
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