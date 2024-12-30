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Кейд Каннингем: «В этом сезоне иногда пересматриваю свой матч и понимаю, что очень круто играл»

Кейд Каннингем доволен своим прогрессом.

Разыгрывающий «Детройта» набирает лучшие в карьере 24 очка, 6,7 подбора и 9,7 передачи в среднем за матч, реализуя 36,2% трехочковых.

«В этом сезоне получалось то, чего я не делал уже очень давно. Иногда пересматриваю свои матчи и понимаю, что очень круто играл.

Мне удается продолжать постепенный рост. Не вижу пределов своего потенциала. Просто хочу становиться все лучше и лучше», – рассказал защитник.

Каннингем стал игроком прошлой недели на Востоке НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНБА
logoКейд Каннингем
logoДетройт
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