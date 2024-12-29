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Дайсон Дэниэлс, Кейд Каннингем и Джереми Сохан – наиболее прогрессирующие молодые игроки по версии ESPN

ESPN определила молодых баскетболистов, находящихся на подъеме.

Наибольший рост, согласно статистическим выкладками (показатель WAR – больше побед, чем в случае замены на бюджетного игрока) платформы, среди игроков до 25 лет демонстрируют три баскетболиста:

– Защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс (21 год) набирает рекордные 13,1 очка и лидирует по перехватам (3 в среднем), заявив о себе, как об одном из лучших защитников на периметре.

– Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем (23 года) набирает 24 очка, 6,7 подбора и 9,7 передачи в среднем. Каннингем находится на 6-м месте в лиге по очкам, набранным с его участием (49,3 в среднем).

– Форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан (21 год) сильно повысил эффективность своих действий. Процент потерь снизился с 14,3 до 12,8, процент дальних средних бросков уменьшился с 38 до 32. Сохан набирает 14,9 очка и 8,7 подбора в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДжереми Сохан
logoАтланта
logoДетройт
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКейд Каннингем
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