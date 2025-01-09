Тайрон Лю об отсутствии Кавая Ленарда: «На 100% поддерживаю его. Он уже вернулся»
Кавай Ленард покидал «Клипперс» из-за пожаров.
Семья форварда вынуждена была эвакуироваться в связи с чрезвычайной ситуацией. Кавай Ленард покинул команду и пропустил матч с «Денвером», закончившийся крупным поражением «Клипперс» со счетом 103:126.
«Обязательно надо позаботиться о домашних. 100% поддерживаю его. Уехал, проверил, как дела, как дети. Убедился, что все в порядке. Он уже вернулся, и все в порядке, рад и благодарен за это», – заключил главный тренер Тайрон Лю.
Специалист отметил, что и другие члены персонала команды вынуждены были отлучиться для решения проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией.
«Клипперс» находятся в зоне плей-ин на 7-м месте с результатом 20-17.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Беннетта Дюрандо
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