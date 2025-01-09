Тайрон Лю об отсутствии Кавая Ленарда: «На 100% поддерживаю его. Он уже вернулся»

Кавай Ленард покидал «Клипперс» из-за пожаров.

Семья форварда вынуждена была эвакуироваться в связи с чрезвычайной ситуацией. Кавай Ленард покинул команду и пропустил матч с «Денвером », закончившийся крупным поражением «Клипперс » со счетом 103:126.

«Обязательно надо позаботиться о домашних. 100% поддерживаю его. Уехал, проверил, как дела, как дети. Убедился, что все в порядке. Он уже вернулся, и все в порядке, рад и благодарен за это», – заключил главный тренер Тайрон Лю .

Специалист отметил, что и другие члены персонала команды вынуждены были отлучиться для решения проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией.

«Клипперс» находятся в зоне плей-ин на 7-м месте с результатом 20-17.