Джа Морэнт отпраздновал 3-очковый жестом с отсылкой к теме огнестрельного оружия
Джа Морэнт снова показал жест с оружием.
Звезда «Мемфиса» Джа Морэнт добавил в свой арсенал новый жест, отсылающий к связанной с ним теме огнестрельного оружия.
В 2023 году Морэнт дважды был дисквалифицирован НБА за демонстрацию пистолета в двух разных прямых эфирах. В общей сложности он пропустил 33 матча.
В прошлом сезоне Джа оштрафовали за жест «пистолет из пальцев» во время игры. На этот раз разыгрывающий снова продемонстрировал «оружие» после точного броска, но затем «опустил пистолет» другой рукой.
