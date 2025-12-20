Джа Морэнт отпраздновал 3-очковый жестом с отсылкой к теме огнестрельного оружия

Джа Морэнт снова показал жест с оружием.

Звезда «Мемфиса » Джа Морэнт добавил в свой арсенал новый жест, отсылающий к связанной с ним теме огнестрельного оружия.

В 2023 году Морэнт дважды был дисквалифицирован НБА за демонстрацию пистолета в двух разных прямых эфирах. В общей сложности он пропустил 33 матча.

В прошлом сезоне Джа оштрафовали за жест «пистолет из пальцев» во время игры. На этот раз разыгрывающий снова продемонстрировал «оружие» после точного броска, но затем «опустил пистолет» другой рукой.