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Евролига. «Монако» примет «Барселону», «Панатинаикос» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» примет испанскую «Барселону». Действующий чемпион греческий «Панатинаикос» встретится с сербским «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 13-6, Монако – 13-6, Панатинаикос Греция – 12-7, Париж Франция – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Бавария Германия – 11-8, Црвена Звезда Сербия – 11-8, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Жальгирис Литва – 10-9, Милан Италия – 10-9, Барселона Испания – 10-9, Реал Испания – 10-9, Партизан Сербия – 9-10, Баскония Испания – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-14, Виртус Италия – 5-14, Альба Германия – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАльба
logoМилан
результаты
logoМаккаби Тель-Авив
logoПартизан
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМонако
logoПанатинаикос
logoБарселона
logoФенербахче
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