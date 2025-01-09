Джейлен Уильямс о «Кливленде»: «Результата 32-4 нельзя добиться случайно»

Джейлен Уильямс прокомментировал противостояние с «Кливлендом».

«Они определенно заслужили свой нынешний результат. Нельзя добиться результата 32-4 случайно», – заявил форвард «Тандер».

Уильямс закончил проигранный матч набрав 25 очков, 9 передач, 5 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот. «Оклахома» уступила со счетом 122:129.

Баскетболист также обратился с просьбой к лиге: «НБА, уберите камеры с лицевой линии. Мне надоело на них падать».