Шэй Гилджес-Александер: «Проиграли 2 раза за 1,5 месяца, меня устраивает такой результат. Не вижу себя ни в каком другом месте»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Кавальерс».

«Тандер» уступили в гостях со счетом 122:129.

«Мы проиграли два раза за 1,5 месяца. Плохо, что это были значимые матчи. Но мы всего лишь люди, не можем быть идеальными. Меня устраивает такой результат, независимо от уровня внимания к играм.

Люблю Оклахома-Сити. Не вижу себя ни в каком другом месте. Маленький рынок, большой. Мне все равно. Здесь мне все нравится.

Каждый день прихожу на работу с улыбкой. Деньги перестают иметь значение с определенного момента. Пока я наслаждаюсь тем, что делаю, на высочайшем уровне, пока мне нравятся люди вокруг, мне нет дела до рынка», – признался разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер .

Баскетболист набрал 31 очко, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота в проигранном матче.