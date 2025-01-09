Шэй Гилджес-Александер: «Проиграли 2 раза за 1,5 месяца, меня устраивает такой результат. Не вижу себя ни в каком другом месте»
Шэй Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Кавальерс».
«Тандер» уступили в гостях со счетом 122:129.
«Мы проиграли два раза за 1,5 месяца. Плохо, что это были значимые матчи. Но мы всего лишь люди, не можем быть идеальными. Меня устраивает такой результат, независимо от уровня внимания к играм.
Люблю Оклахома-Сити. Не вижу себя ни в каком другом месте. Маленький рынок, большой. Мне все равно. Здесь мне все нравится.
Каждый день прихожу на работу с улыбкой. Деньги перестают иметь значение с определенного момента. Пока я наслаждаюсь тем, что делаю, на высочайшем уровне, пока мне нравятся люди вокруг, мне нет дела до рынка», – признался разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер.
Баскетболист набрал 31 очко, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота в проигранном матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Джоэла Лоренци
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем