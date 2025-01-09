Кенни Эткинсон о победе над «Оклахомой»: «Прекрасная игра с атмосферой плей-офф»
«Кливленду» удалось прервать победную серию из 15 игр лидера Запада (129:122). 11-матчевая серия «Кавальерс» стала лучшей действующей в НБА.
«Это была прекрасная игра. Атмосфера плей-офф, такой же уровень соревновательности. Парни боролись изо всех сил. Ничего лишнего. Чистый баскетбол, чистое состязание. Отличное зрелище для лиги, хорошая игра для болельщиков. Очень волнующе.
Эван Мобли отметился в матче. Попал самый важный бросок.
Набрать очки через Айзейю Хартенштайна очень-очень непросто. Эван показал очень высокий уровень», – заключил главный тренер «Кливленда».
Мобли обеспечил команде преимущество в 5 очков броском через центрового Айзейю Хартенштайна за минуту до конца матча (127:122).
Лидеры регулярного сезона снова встретятся друг с другом уже на площадке «Оклахомы» 16 января.
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