Кенни Эткинсон о победе над «Оклахомой»: «Прекрасная игра с атмосферой плей-офф»

Кенни Эткинсон оценил противостояние с «Тандер».

«Кливленду» удалось прервать победную серию из 15 игр лидера Запада (129:122). 11-матчевая серия «Кавальерс» стала лучшей действующей в НБА.

«Это была прекрасная игра. Атмосфера плей-офф, такой же уровень соревновательности. Парни боролись изо всех сил. Ничего лишнего. Чистый баскетбол, чистое состязание. Отличное зрелище для лиги, хорошая игра для болельщиков. Очень волнующе.

Эван Мобли отметился в матче. Попал самый важный бросок.

Набрать очки через Айзейю Хартенштайна очень-очень непросто. Эван показал очень высокий уровень», – заключил главный тренер «Кливленда ».

Мобли обеспечил команде преимущество в 5 очков броском через центрового Айзейю Хартенштайна за минуту до конца матча (127:122).

Лидеры регулярного сезона снова встретятся друг с другом уже на площадке «Оклахомы» 16 января.