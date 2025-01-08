«Оклахома» не проигрывает 15 матчей подряд. 2.15 – продлит серию
«Кливленд примет «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Кливленд» – фаворит с коэффициентом 1.71. На «Оклахому» можно поставить за 2.15.
«Тандер» идут на победной серии из 15 матчей подряд – это рекорд в истории клуба. «Оклахома», которая лидирует на Западе с результатом 30-5, не проигрывает с 1 декабря.
Игра пройдет 9 января и начнется в 3:00 мск.
У «Оклахомы» рекорд по победам подряд. Шансы на титул так высоки впервые с финальных заруб против Томпсона и Карри
Опубликовала: Венера Кравченко
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