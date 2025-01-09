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Деррик Джонс, Дэниэл Гэффорд и Карис Леверт подписали контракты с ANTA

ANTA расширяет свое присутствие в НБА.

Китайский бренд спортивной одежды объявил о соглашениях с тремя игроками: Дерриком ДжонсомКлипперс»), Дэниэлом Гэффордом («Даллас») и Карисом Левертом («Кливленд»).

Баскетболисты присоединились к Кайри Ирвингу, являющемуся лицом компании в лиге.

«Эти парни – мои братья. Игроки, с которыми я делил свой путь в лиге. Вместе мы будем вдохновлять будущее баскетбола и создадим глобальное наследие», – заявил звездный разыгрывающий «Далласа».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
logoКарис Леверт
logoДэниэл Гэффорд
logoДеррик Джонс
logoКливленд
logoДаллас
logoНБА
logoКлипперс
кроссовки
logoКайри Ирвинг
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