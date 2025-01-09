Деррик Джонс, Дэниэл Гэффорд и Карис Леверт подписали контракты с ANTA

ANTA расширяет свое присутствие в НБА.

Китайский бренд спортивной одежды объявил о соглашениях с тремя игроками: Дерриком Джонсом («Клипперс »), Дэниэлом Гэффордом («Даллас») и Карисом Левертом («Кливленд »).

Баскетболисты присоединились к Кайри Ирвингу, являющемуся лицом компании в лиге.

«Эти парни – мои братья. Игроки, с которыми я делил свой путь в лиге. Вместе мы будем вдохновлять будущее баскетбола и создадим глобальное наследие», – заявил звездный разыгрывающий «Далласа ».