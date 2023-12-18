Яннис в 191 перехвате от того, чтобы стать вторым игроком в истории НБА, лидирующим в организации во всех 5 основных статистических показателях

Лидер « » в воскресенье обошел легенду «оленей» по подборам в составе команды.

14-й подбор в игре позволил греку обойти знаменитого центрового, который за 11 сезонов в форме «Бакс» записал на свой счет 7 161 подбор.

Таким образом, Адетокумбо теперь лидирует в очках (17 065), передачах (3 503), подборах (7 165) и блок-шотах (936).

Грек совершил 852 перехвата за карьеру и идет 4-м в истории организации, 7-й номер драфта-1976 Куинн Бакнер – первый (1042).

Если Адетокумбо удастся обойти чемпиона-1984, то форвард станет вторым игроком после (« »), кто будет лидировать по 5 основным статистическим показателям в истории организации.

В среднем 2-кратный MVP перехватывает мяч чуть чаще одного раза за матч.