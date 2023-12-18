Яннис в 191 перехвате от того, чтобы стать вторым игроком в истории НБА, лидирующим в организации во всех 5 основных статистических показателях

Теги Милуоки Миннесота Кевин Гарнетт НБА Карим Абдул-Джаббар Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в воскресенье обошел легенду «оленей» Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе команды.

14-й подбор в игре позволил греку обойти знаменитого центрового, который за 11 сезонов в форме «Бакс» записал на свой счет 7 161 подбор.

Таким образом, Адетокумбо теперь лидирует в очках (17 065), передачах (3 503), подборах (7 165) и блок-шотах (936).

Грек совершил 852 перехвата за карьеру и идет 4-м в истории организации, 7-й номер драфта-1976 Куинн Бакнер – первый (1042).

Если Адетокумбо удастся обойти чемпиона-1984, то форвард станет вторым игроком после Кевина ГарнеттаМиннесота»), кто будет лидировать по 5 основным статистическим показателям в истории организации.

В среднем 2-кратный MVP перехватывает мяч чуть чаще одного раза за матч.

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3 комментария
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Ого, Гарнетт и по передачам лидер
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Чем дольше Карим живет (дай ему бог здоровья и ещё долгих лет), тем чаще наблюдает, как у него рекорды забирают. Жестокий закон жизни.
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Ответ Марсель Объелся
Ого, Гарнетт и по передачам лидер
а второй то рики рубио, а третий (на полторы тысячи пасов меньшк) пух ричардсон
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