Яннис в 191 перехвате от того, чтобы стать вторым игроком в истории НБА, лидирующим в организации во всех 5 основных статистических показателях
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в воскресенье обошел легенду «оленей» Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе команды.
14-й подбор в игре позволил греку обойти знаменитого центрового, который за 11 сезонов в форме «Бакс» записал на свой счет 7 161 подбор.
Таким образом, Адетокумбо теперь лидирует в очках (17 065), передачах (3 503), подборах (7 165) и блок-шотах (936).
Грек совершил 852 перехвата за карьеру и идет 4-м в истории организации, 7-й номер драфта-1976 Куинн Бакнер – первый (1042).
Если Адетокумбо удастся обойти чемпиона-1984, то форвард станет вторым игроком после Кевина Гарнетта («Миннесота»), кто будет лидировать по 5 основным статистическим показателям в истории организации.
В среднем 2-кратный MVP перехватывает мяч чуть чаще одного раза за матч.